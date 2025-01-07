Було б цікаво відродити це тріо: Неймар – про возз'єднання з Мессі та Суаресом

Вінгер Аль-Хіляля та збірної Бразилії Неймар оцінив можливість переходу в Інтер Маямі, за який виступають його експартнери Ліонель Мессі та Луїс Суарес.

Про це гравець розповів у коментарі CNN.

"Вони мої друзі, ми досі спілкуємося. Було б цікаво відродити це тріо. Я щасливий в Аль-Хілялі, але хто його знає. Футбол сповнений сюрпризів. Проєкт, який мені запропонували в Саудівській Аравії був дуже добрим не тільки для мене, а й для моєї родини, тому поїздка до цієї країни була найкращим варіантом", – розповів Неймар.

Контракт бразильця з Аль-Хілялем діє до літа 2025 року, сторони не зацікавлені у продовженні угоди.

Через травми нападник у поточному сезоні провів лише 2 матчі за Аль-Хіляль, сумарно провівши на полі лише 42 хвилини. Результативними діями не відзначився.