Бразилія – Японія: прогноз букмекерів на матч плейоф ЧС-2026

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Бразилії та Японії.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Карло Анчелотті, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,68. Нічия – 3,80. Виграш "самураїв" – 5,50.

Прохід бразильців до наступної стадії турніру – 1,33. На те, що Японія проб'ється до 1/8 фіналу – 3,40.

Протистояння відбудеться 29 червня на "Ен-Ер-Джі Стедіум" у Х'юстоні. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Зазначимо, що майбутні суперники на Мундіалі поки не програвали. "Селесао" виграли свою групу, набравши сім очок, а японці стали другими із п'ятьма заліковими балами.

Нагадаємо, що напередодні визнався перший учасник 1/8 фіналу. До цієї стадії пробились господарі турніру.

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