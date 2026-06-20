Збірна Бразилії виставила свій найстарший склад з чемпіонату світу 1962 року

Збірна Бразилії в матчі другого туру чемпіонату світу-2026 виставила свій найстарший стартовий склад на мундіалях з 1962 року.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

У ніч з 19 на 20 червня збірна Бразилії в другому турі чемпіонату світу розгромила Гаїті з рахунком 3:0. Середній вік стартового складу команди Карло Анчелотті склав 30 років і 190 днів. Наймолодшим гравцем основи став Вінісіус Жуніор, якому 12 липня виповниться 26 років.

Це найстарший стартовий склад збірної Бразилії у матчах чемпіонату світу з часів фіналу мундіалю 1962 року, де бразильці обіграли Чехословакію 3:1 і завоювали свій другий в історії чемпіонський титул.

Зазначимо, що найкращим гравцем матчу Бразилія – Гаїті було визнано саме наймолодшого з гравців основи бразильців, Вінісіуса Жуніора.