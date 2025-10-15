Капітан ПСЖ не допоможе команді у матчі Ліги чемпіонів проти Баєра
Маркіньйос
UEFA
Захисник ПСЖ Маркіньйос не допоможе команді у двох наступних матчах, один з яких відбудеться проти Баєра у Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє L’Equipe.
За інформацією видання, планувалося, що відновлення 31-річного футболіста триватиме 2-3 тижні, проте бразилець проведе в лазареті трохи довше, ніж передбачалося, і пропустить поєдинки проти Страсбура (17 жовтня) у Лізі 1 і Баєра (21 жовтня) в Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, раніше Маркіньйос отримав травму чотириголового м’яза в поєдинку проти Марселя, через що пропустив матчі проти Барселони та Лілля.
Раніше повідомлялося, що український захисник ПСЖ Ілля Забарний зріс у ціні на 13 мільйонів євро.