Капітан ПСЖ не допоможе команді у матчі Ліги чемпіонів проти Баєра

Олексій Мурзак — 15 жовтня 2025, 13:25
Маркіньйос
UEFA

Захисник ПСЖ Маркіньйос не допоможе команді у двох наступних матчах, один з яких відбудеться проти Баєра у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє L’Equipe.

За інформацією видання, планувалося, що відновлення 31-річного футболіста триватиме 2-3 тижні, проте бразилець проведе в лазареті трохи довше, ніж передбачалося, і пропустить поєдинки проти Страсбура (17 жовтня) у Лізі 1 і Баєра (21 жовтня) в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, раніше Маркіньйос отримав травму чотириголового м’яза в поєдинку проти Марселя, через що пропустив матчі проти Барселони та Лілля.

Раніше повідомлялося, що український захисник ПСЖ Ілля Забарний зріс у ціні на 13 мільйонів євро.

