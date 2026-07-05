Бразилія і Норвегія оголосили стартові склади на матч 1/8 плейоф ЧС-2026

У неділю, 5 липня, відбудеться черговий матч 1/8 плейоф чемпіонату світу-2026 з футболу, у якому між собою зіграють збірні Бразилії та Норвегії.

Команди вже оголосили стартові склади на протистояння, яке розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Бразилія : Бекер, Даніло, Маркіньос, Магальяйнс, Сантос, Гімарайнс, Каземіро, Вінісіус Жуніор, Раян, Кунья, Мартінеллі

: Бекер, Даніло, Маркіньос, Магальяйнс, Сантос, Гімарайнс, Каземіро, Вінісіус Жуніор, Раян, Кунья, Мартінеллі Норвегія: Нюланд, Рюерсон, Аєр, Хеггем, Мьоллер Вольфе, Едегор, Берге, Берг, Серлот, Голанд, Нуса

В Україні зустріч наживо транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

"Чемпіон" також проведе текстову онлайн-трансляцію за цим посиланням.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Карло Анчелотті, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,85. Нічия – 3,60. Виграш "вікінгів" – 4,50.

Прохід "селесао" до наступної стадії турніру – 1,42. На те, що норвежці проб'ються до 1/4 фіналу – 2,85.

Зазначимо, що в 1/16 фіналу Бразилія у надважкому поєдинку пройшла Японію, забивши вирішальний гол на останніх секундах. "Вікінги" здолали Кот-д'Івуар також наприкінці зустрічі.

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