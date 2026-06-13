Бразилія та Марокко назвали стартові склади на матч 1-го туру ЧС-2026 у групі C

У неділю, 13 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться матч 1-го туру групи С, у якому збірна Бразилії зіграє проти команди Марокко.

Команди вже оголосили стартові склади на протистояння, яке розпочнеться о першій годині ночі за київським часом.

Бразилія: Алісон Бекер, Маркіньос, Магальяйнс, Ібаньєс, Дуглас Сантос, Каземіро, Гімарайнс, Рафінья, Пакета, Вінісіус, Тьяго.

Зазначимо, що Дуглас Сантос є представником російського Зеніта.

Марокко: Буну, Хакімі, Мазрауї, Діоп, Ріад, Унаї, Ель-Ханнус, Ель-Айнауї, Буадді, Сайбарі, Діас.

В Україні матч наживо транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Як відомо, у паралельному матчі групи між собою у 1-му турі зіграють Гаїті та Шотландія. Детальніше з цим квартетом можна ознайомитися у матеріалі "Чемпіона" за цим посиланням.