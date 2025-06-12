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Ніхто не приїхав сюди просто так: Бражко – про очікування від старту молодіжної збірної України на Євро-2025

Микола Дендак — 12 червня 2025, 09:50
Ніхто не приїхав сюди просто так: Бражко – про очікування від старту молодіжної збірної України на Євро-2025
Володимир Бражко
УАФ

Півзахисник київського Динамо та молодіжної збірної України Володимир Бражко очікує важких матчів на чемпіонаті Європи 2025 року. Він високо оцінив рівень усіх команд-учасниць Євро.

Слова футболіста передає УАФ.

"Дуже сильна група, кожен суперник по-своєму сильний. Ми на сьогодні розбирали лише Данію. Зараз найголовніша гра – найближча. Уже після неї будемо вивчати наступних опонентів. На Євро слабких команд не буває, тож, думаю, нам доведеться важко. Ніхто не приїхав сюди просто так", – сказав Бражко.

Сьогодні, 12 червня, молодіжна збірна України розпочне свої виступи на чемпіонаті Європи 2025 року, який проходитиме на полях Словаччини. Першим суперником підопічних Унаї Мельгоси стануть однолітки з Данії.

У квартеті D окрім України та Данії опинилися також Фінляндія та Нідерланди, які свій матч проводитимуть теж сьогодні, 12 червня, але о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх матчів молодіжного чемпіонату Європи 2025 року. Також можна дізнатися результати минулих зустрічей, які відбулися в межах першого ігрового дня турніру.

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Володимир Бражко

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