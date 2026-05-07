Брайтон продовжив контракт з головним тренером

Головний тренер Брайтона Фабіан Гюрцелер підписав нову угоду з англійським клубом.

Нова угода розрахована на три роки – до червня 2029 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Гюрцелер очолює Брайтон із червня 2024 року. Сумарно провів на чолі команди 85 матчів, у яких здобув 37 перемог і зазнав 23 поразок. До цього працював із Піпінсрідом і Санкт-Паулі, з останнім виграв другу Бундеслігу сезону-2023/24.

Наразі Брайтон посідає 8 місце в турнірній таблиці АПЛ.

Раніше повідомлялось про інтерес до наставника зі сторони німецького Баєра.

Нагадаємо, наприкінці квітня Челсі звільнив Ліама Росеньора з посади головного тренера саме після поразки від Брайтона.