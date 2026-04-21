Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Брайтон – Челсі. Де та коли дивитися матч 34 туру АПЛ

Денис Шаховець — 21 квітня 2026, 12:32
Getty Images

У вівторок, 21 квітня, на "Амекс Стедіум" відбудеться матч 34 туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Брайтон прийматиме лондонський Челсі.

Відеотрансляцію матчу можна подивитися на каналі Setanta Sports. Початок о 22:00 за київським часом.

Попередня очна зустріч клубів відбулася 27 вересня 2025 року. Вона завершилася перемогою "чайок" з рахунком 3:1.

Обидві команди продовжують боротьбу за потрапляння у єврокубки на наступний сезон. Наразі господарі посідають дев'яту позицію в турнірній таблиці, а гості – шосту, проте різниця між ними складає лише одне очко.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, незначним фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,45. Натомість на звитягу гостей можна поставити з коефіцієнтом 2,71, на нічию – 3,80.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

