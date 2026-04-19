Фанати Челсі провели масовий протест проти керівництва клубу

Понад 500 вболівальників Челсі вийшли на протест проти власників клубу перед матчем 33 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Юнайтед.

Акція була організована фанатським угрупованням NotAProjectCFC і розпочалася за 75 хвилин до стартового свистка. Протестувальники пройшли маршем до стадіону Стемфорд Бридж, вимагаючи від консорціуму BlueCo на чолі з Тоддом Боелі покинути клуб.

Серед протестувальників скандували: "Ви, жадібні с**и, забирайтеся з нашого клубу" та "Ми хочемо, щоб BlueCo пішов геть".

Невдоволення вболівальників викликане управлінням та результатами команди, яка зазнала п'яти поразок у шести останніх матчах та вилетіла із Ліги чемпіонів від ПСЖ із загальним рахунком 2:8.

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, Челсі на власному полі поступився Манчестер Юнайтед з рахунком 0:1 у матчі 33 туру АПЛ. Єдиний гол у зустрічі на 43-й хвилині забив Кунья.