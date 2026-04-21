Брайтон – Челсі: прогноз букмекерів на матч АПЛ

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 34 туру Англійської Прем'єр-ліги-2025/26, в якому Брайтон вдома прийматиме Челсі.

На думку ліцензованого букмекера betking, незначним фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,45. Натомість на звитягу гостей можна поставити з коефіцієнтом 2,71, на нічию – 3,80.

Поєдинок відбудеться 21 квітня на "Амекс Стедіум". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Попередня очна зустріч клубів відбулася 27 вересня 2025 року. Вона завершилася перемогою "чайок" з рахунком 3:1.

Зазначимо, що обидві команди продовжують боротьбу за потрапляння у єврокубки на наступний сезон. Наразі господарі посідають дев'яту позицію в турнірній таблиці, а гості – шосту, проте різниця між ними складає лише одне очко.

