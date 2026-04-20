Крістал Пелес та Вест Гем розписали "суху" нічию у 33 турі АПЛ
У понеділок, 20 квітня, нічиєю між Крістал Пелес та Вест Гемом закінчилась програма 33-го туру Англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.
"Орли" та "молотобійці" не знайшли сильнішого у матчі. Попри намагання футболістів забити гол, рахунок у матчі залишився: 0:0. Жовтими картками за грубу гру та суперечки з арбітром наприкінці зустрічі відзначилися Малік Діуф та Даніель Муньйос.
Завдяки одному заліковому балу Вест Гем вибрався із зони виживання турнірної таблиці АПЛ, а Крістал Пелес залишився на 13-му місці із 43 заліковими балами.
Раніше у матчах 33-го туру АПЛ Евертон з Миколенком не зміг відібрати очки у Ліверпуля, Манчестер Сіті обіграв Арсенал.