Крістал Пелес та Вест Гем розписали "суху" нічию у 33 турі АПЛ

Микола Літвінов — 20 квітня 2026, 23:58
Крістал Пелес та Вест Гем розписали суху нічию у 33 турі АПЛ

У понеділок, 20 квітня, нічиєю між Крістал Пелес та Вест Гемом закінчилась програма 33-го туру Англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

"Орли" та "молотобійці" не знайшли сильнішого у матчі. Попри намагання футболістів забити гол, рахунок у матчі залишився: 0:0. Жовтими картками за грубу гру та суперечки з арбітром наприкінці зустрічі відзначилися Малік Діуф та Даніель Муньйос.

Чемпіонат Англії – Прем'єр-ліга
33 тур, 20 квітня

Крістал Пелес – Вест Гем 0:0

Завдяки одному заліковому балу Вест Гем вибрався із зони виживання турнірної таблиці АПЛ, а Крістал Пелес залишився на 13-му місці із 43 заліковими балами.

Standings provided by Sofascore

Раніше у матчах 33-го туру АПЛ Евертон з Миколенком не зміг відібрати очки у Ліверпуля, Манчестер Сіті обіграв Арсенал.

Чемпіонат Англії, АПЛ

