ЧС-2026 оновив абсолютний рекорд відвідуваності від початку заснування турніру

На матчі третього туру чемпіонату світу 2026-го року між Німеччиною та Еквадором було побито рекорд за відвідуваністю, який тримався із 1994-го року.

Про це повідомляє Reuters.

Відповідне оголошення пролунало під час другого тайму зустрічі. Загалом на трибунах усіх матчів цьогорічної світової першості було зафіксовано 3 605 357 відвідувачів. Раніше цей рекорд належав мундіалю 1994-го року, який, до речі, також проходив у Сполучених Штатах Америки.

Нагадаємо, що в останньому своєму матчі на груповому етапі німці поступилися Еквадору з рахунком 1:2. Завдяки цьому "Ла Трі" буде конкурувати у рейтингу команд, які посіли третє місце. Також Кот-д'Івуар обіграв Кюрасао (2:0) та вперше у своїй історії вийшов до плейоф мундіалю.