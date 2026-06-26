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ЧС-2026 оновив абсолютний рекорд відвідуваності від початку заснування турніру

Микола Літвінов — 26 червня 2026, 03:08
ЧС-2026 оновив абсолютний рекорд відвідуваності від початку заснування турніру
Getty Images

На матчі третього туру чемпіонату світу 2026-го року між Німеччиною та Еквадором було побито рекорд за відвідуваністю, який тримався із 1994-го року.

Про це повідомляє Reuters.

Відповідне оголошення пролунало під час другого тайму зустрічі. Загалом на трибунах усіх матчів цьогорічної світової першості було зафіксовано 3 605 357 відвідувачів. Раніше цей рекорд належав мундіалю 1994-го року, який, до речі, також проходив у Сполучених Штатах Америки.

Нагадаємо, що в останньому своєму матчі на груповому етапі німці поступилися Еквадору з рахунком 1:2. Завдяки цьому "Ла Трі" буде конкурувати у рейтингу команд, які посіли третє місце. Також Кот-д'Івуар обіграв Кюрасао (2:0) та вперше у своїй історії вийшов до плейоф мундіалю.

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