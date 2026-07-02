Ледь не розірвала топ: найсексуальніша гольфістка світу знову підірвала мережу відвертим відео

Одна з найпопулярніших представниць світу гольфу Пейдж Спіранак вкотре змусила соцмережі говорити про себе. Американська спортсменка та інфлюенсерка поділилася новим відео, яке за лічені години набрало сотні тисяч переглядів і викликало хвилю захоплених коментарів.

32-річна Спіранак з'явилася перед камерою у відвертому образі, який, як жартують її підписники, "ледь стримував форми".

Ефектний топ миттєво привернув увагу шанувальників, а ролик швидко розлетівся різними платформами.

Під відео фанати буквально засипали американку компліментами щодо її шикарної фігури і соковитих форм.

Подібна реакція вже давно стала звичною для Спіранак. Після завершення професійної кар'єри вона побудувала величезну аудиторію в Instagram, TikTok та X, де регулярно поєднує гольф-поради з гламурними фотосесіями, спортивними челенджами та відео із повсякденного життя.

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Водночас американка неодноразово ставала об'єктом критики через відверті образи. Однак вона послідовно відповідає, що має право вдягатися так, як вважає за потрібне, а також наголошує, що її контент допомагає привертати нову аудиторію до гольфу.

Раніше повідомлялося, що Спіранак випустила календар на 2026-й рік зі своїми пікантними знімками, який став хітом у соцмережах.