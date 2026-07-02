Ледь не розірвала топ: найсексуальніша гольфістка світу знову підірвала мережу відвертим відео
Одна з найпопулярніших представниць світу гольфу Пейдж Спіранак вкотре змусила соцмережі говорити про себе. Американська спортсменка та інфлюенсерка поділилася новим відео, яке за лічені години набрало сотні тисяч переглядів і викликало хвилю захоплених коментарів.
32-річна Спіранак з'явилася перед камерою у відвертому образі, який, як жартують її підписники, "ледь стримував форми".
Ефектний топ миттєво привернув увагу шанувальників, а ролик швидко розлетівся різними платформами.
Під відео фанати буквально засипали американку компліментами щодо її шикарної фігури і соковитих форм.
Подібна реакція вже давно стала звичною для Спіранак. Після завершення професійної кар'єри вона побудувала величезну аудиторію в Instagram, TikTok та X, де регулярно поєднує гольф-поради з гламурними фотосесіями, спортивними челенджами та відео із повсякденного життя.
Водночас американка неодноразово ставала об'єктом критики через відверті образи. Однак вона послідовно відповідає, що має право вдягатися так, як вважає за потрібне, а також наголошує, що її контент допомагає привертати нову аудиторію до гольфу.
Раніше повідомлялося, що Спіранак випустила календар на 2026-й рік зі своїми пікантними знімками, який став хітом у соцмережах.