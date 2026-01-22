Шальке оголосив про оренду зіркового боснійського нападника
Форвард Фіорентини Едін Джеко на правах оренди перейшов до Шальке.
Про трансфер оголосила пресслужба німецького клубу.
Орендна угода 39-річного гравця розрахована до кінця поточного сезону з можливістю продовження на один рік
Контракт боснійця з "фіалками" завершується влітку. У цьому сезоні 39-річний центральний нападник провів за Фіорентину 18 матчів, з яких у 7 вийшов на старт зустрічі, провівши сумарно на полі 652 хвилини та відзначившись 2 голами.
Шальке наразі очолює турнірну таблицю в Другій Бундеслізі, маючи в активі 38 очок.
Нагадаємо, напередодні Фіорентина переманила скандального спортдира Тоттенгема.