Шальке оголосив про оренду зіркового боснійського нападника

Форвард Фіорентини Едін Джеко на правах оренди перейшов до Шальке.

Про трансфер оголосила пресслужба німецького клубу.

Орендна угода 39-річного гравця розрахована до кінця поточного сезону з можливістю продовження на один рік

Verstärkung für den Angriff: Edin Džeko wechselt für den Rest der laufenden Saison zum #S04 🆕🎯



Willkommen auf Schalke, @EdDzeko! ⚒️



Mehr dazu hier

↪️ https://t.co/H3VuvzhVxa pic.twitter.com/qqv8ixg7od — FC Schalke 04 (@s04) January 22, 2026

Контракт боснійця з "фіалками" завершується влітку. У цьому сезоні 39-річний центральний нападник провів за Фіорентину 18 матчів, з яких у 7 вийшов на старт зустрічі, провівши сумарно на полі 652 хвилини та відзначившись 2 голами.

Шальке наразі очолює турнірну таблицю в Другій Бундеслізі, маючи в активі 38 очок.

Нагадаємо, напередодні Фіорентина переманила скандального спортдира Тоттенгема.