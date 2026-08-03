40-річний Джеко продовжив контракт із Шальке

40-річний нападник збірної Боснії і Герцеговини Едін Джеко продовжив контракт із Шальке.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована до завершення сезону-2026/27. Фінансові деталі не розголошуються. Боснієць проведе свій 23-й сезон на професійному рівні.

Попередній контракт гравця закінчився 30 червня 2026 року, тож із 1 липня він перебував у статусі вільного агента.

"Я все ще вмотивований і хочу допомогти нашій команді в Бундеслізі. З моменту прибуття до Шальке взимку, я став частиною чудової команди та відчув неймовірну підтримку наших уболівальників. Вихід до Бундесліги – одна з найяскравіших подій у моїй кар'єрі. Це було неймовірно. Футбол протягом усього мого життя приносив мені радість і мотивував мене. Я, як і раніше, сповнений бажання досягати успіху і хочу допомогти нашій команді й у Бундеслізі", – заявив нападник.

Джеко перейшов у Шальке в січні поточного року з Фіорентини, після чого відзначився за німецький клуб 6 голами та 3 асистами в 11 матчах другої Бундесліги. Шальке посів друге місце в турнірній таблиці та повернувся в елітний дивізіон чемпіонату Німеччини.

Окрім Шальке та Фіорентини, Джеко у своїй кар'єрі також виступав за Железнічар, Пепліце, Усті над Лабем, Вольфсбург, Манчестер Сіті, Рому, Інтер і Фенербахче.

Напередодні фланговий захисник Фіорентини Робін Гозенс став гравцем Шальке.