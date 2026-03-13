Не Брандтом єдиним: ще двоє гравців влітку залишать Боруссію Дортмунд

Захисник Ніклас Зюле та півзахисник Саліх Озджан покинуть дортмундську Боруссію після завершення поточного сезону.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, сторони не змогли домовитися про подальшу співпрацю після завершення чинних контрактів, які спливають 30 червня 2026 року.

У поточному сезоні Зюле провів з Боруссію 9 матчів на клубному рівні та відзначився однією результативною передачею

Водночас в активі Озджана 7 поєдинків без результативних дій. Обидва гравці виступають за "джмелів" з 2022 року.

Раніше стало відомо, що влітку клуб також залишить півзахисник Юліан Брандт, на якого вже є 2 претенденти з АПЛ.