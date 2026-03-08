Два клуби АПЛ зацікавленні у підписанні одного з лідерів Боруссії

Півзахисник Боруссії Дортмунд Юліан Брандт зацікавив клуби Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Влітку 29-річний хавбек стане вільним агентом. Ця обставина зацікавила два неназвані клуби АПЛ у послугах футболіста.

Деталі щодо переговорів з гравцем не розголошуються.

Брандт виступає за Борусію з 2019 року, коли перейшов з Баєра за 25 мільйонів євро. Наразі його трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро.

У поточному сезоні хавбек зіграв за клуб 32 матчі, в яких забив 10 голів та віддав 3 результативних передачі.

Напередодні стало відомо, що Манчестер Сіті зацікавлений у підписанні півзахисника Боруссії Дортмунд та збірної Німеччини Фелікса Нмечі.