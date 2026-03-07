Один з лідерів Боруссії Дортмунд залишить команду в статусі вільного агента
Юліан Брандт
Getty Images
29-річний півзахисник Боруссії Дортмунд Юліан Брандт покине команду після завершення сезону в статусі вільного агента.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За його інформацією, наступний етап кар'єри гравця визначиться у найближчі місяці.
"Ми не змогли домовитися про новий контракт", – підтвердив спортивний директор "джмелів" Майкл Рікен в коментарі для Sky DE.
Брандт перейшов до Борусії влітку 2019 року з Баєра за 25 мільйонів євро.
У поточному сезоні хавбек зіграв за клуб 32 матчі, в яких забив 10 голів та віддав 3 результативних передачі.
