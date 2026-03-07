Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Один з лідерів Боруссії Дортмунд залишить команду в статусі вільного агента

Олексій Мурзак — 7 березня 2026, 23:12
Один з лідерів Боруссії Дортмунд залишить команду в статусі вільного агента
Юліан Брандт
Getty Images

29-річний півзахисник Боруссії Дортмунд Юліан Брандт покине команду після завершення сезону в статусі вільного агента.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, наступний етап кар'єри гравця визначиться у найближчі місяці.

"Ми не змогли домовитися про новий контракт", – підтвердив спортивний директор "джмелів" Майкл Рікен в коментарі для Sky DE.

Брандт перейшов до Борусії влітку 2019 року з Баєра за 25 мільйонів євро.

У поточному сезоні хавбек зіграв за клуб 32 матчі, в яких забив 10 голів та віддав 3 результативних передачі.

Напередодні стало відомо, що Манчестер Сіті зацікавлений у підписанні півзахисника Боруссії Дортмунд та збірної Німеччини Фелікса Нмечі.

Боруссія Дортмунд Юліан Брандт

Боруссія Дортмунд

Манчестер Сіті стежить за зіркою Боруссії Дортмунд: Гвардіола хоче повернути вихованця клубу
Реал може підписати зіркового захисника з Бундесліги
Капітан Боруссії Дортмунд отримав важку травму
Мілан націлився на трансфер лідера Боруссії
Боруссія Дортмунд цікавиться ексзіркою Баварії та Інтера

Останні новини