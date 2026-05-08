Боруссія узгодила розірвання контракту з легендою клубу

Боруссія Дортмунд та спортивний директор клубу Себастьян Кель домовились про припинення співпраці.

Про це повідомляє журналіст Sky Sport Germany Патрік Бергер.

Угода, яка була розрахована до 2027 року, була розірвана достроково.

Також сторони узгодили фінансову компенсацію, зокрема частина невиплаченої заробітної плати та розмір вихідної допомоги. За даними Bild, Кель отримає компенсацію у розмірі близько 1,5 млн євро.

Себастьян отримає прощання з уболівальниками під час найближчого домашнього матчу команди проти Айнтрахта.

Зауважимо, Кель працював у структурі дортмундців з 1 червня 2018 року на посаді керівника відділу ліцензійних гравців, а 1 липня 2022 року замінив Міхаеля Цорка на посаді спортивного директора.

Під час ігрової кар'єри Себастьян виступав за "джмілів" з 2002 по 2015 рік, зігравши близько 274 матчів та відзначившисть 20 голами.

Кель тричі ставав чемпіоном Бундесліги (у сезонах 2001/02, 2010/11, 2011/12), здобув Кубок Німеччини (2012) та три Суперкубки Німеччини (2008, 2013, 2014), а також доходив до фіналів Кубку УЄФА (2002) та Ліги чемпіонів (2013).

Раніше повідомлялося, що Кель стане новим генеральним директором лондонського Тоттенгема.