Боруссія продовжить контракт з півзахисником на тлі інтересу Манчестер Сіті

Півзахисник Боруссії Дортмунд Фелікс Нмеча продовжить контракт з клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Новий довгостроковий контракт буде розрахований до червня 2030 року. Документи вже погоджені юридичним відділом клубу. Фінансові деталі наразі невідомі.

Напередодні була інформація, що у підписанні Нмечі зацікавлений Манчестер Сіті. Водночас Фабріціо Романо спростував це, зазначивши, що гравець не був у списку претендентів на трансфер.

Хавбек перейшов у Боруссію в 2023 році з Вольфсбурга за 30 мільйонів євро (за даними Transfermarkt).

У поточному сезоні 25-річний Нмеча є стабільним гравцем основи Боруссії. Він провів 37 поєдинків у всіх турнірах, з яких у 32 виходив у стартовому складі. В активі півзахисника 5 забитих м'ячів та 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що форвард Боруссії Дортмунд Серу Гірассі потрапив у сферу інтересів Мілана.