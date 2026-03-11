Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Боруссія продовжить контракт з півзахисником на тлі інтересу Манчестер Сіті

Олександр Булава — 11 березня 2026, 16:17
Боруссія продовжить контракт з півзахисником на тлі інтересу Манчестер Сіті
Фелікс Нмеча
felix_nmecha/instagram

Півзахисник Боруссії Дортмунд Фелікс Нмеча продовжить контракт з клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Новий довгостроковий контракт буде розрахований до червня 2030 року. Документи вже погоджені юридичним відділом клубу. Фінансові деталі наразі невідомі.

Напередодні була інформація, що у підписанні Нмечі зацікавлений Манчестер Сіті. Водночас Фабріціо Романо спростував це, зазначивши, що гравець не був у списку претендентів на трансфер.

Хавбек перейшов у Боруссію в 2023 році з Вольфсбурга за 30 мільйонів євро (за даними Transfermarkt).

У поточному сезоні 25-річний Нмеча є стабільним гравцем основи Боруссії. Він провів 37 поєдинків у всіх турнірах, з яких у 32 виходив у стартовому складі. В активі півзахисника 5 забитих м'ячів та 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що форвард Боруссії Дортмунд Серу Гірассі потрапив у сферу інтересів Мілана.

Боруссія Дортмунд Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Боруссія Дортмунд

Два клуби АПЛ зацікавленні у підписанні одного з лідерів Боруссії
Один з лідерів Боруссії Дортмунд залишить команду в статусі вільного агента
Манчестер Сіті стежить за зіркою Боруссії Дортмунд: Гвардіола хоче повернути вихованця клубу
Реал може підписати зіркового захисника з Бундесліги
Капітан Боруссії Дортмунд отримав важку травму

Останні новини