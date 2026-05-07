5-разовий чемпіон Бундесліги оголосив про завершення кар'єри у 30 років

Центральний захисник Боруссії Дортмунд Ніклас Зюле оголосив, що завершить ігрову кар'єру після закінчення сезону-2025/26.

Його слова передає пресслужба "джмелів".

30-річний футболіст повідомив, що ухвалив остаточне рішення після матчу з Гоффенгаймом, де травмував коліно. Найгірший прогноз врешті-решт не справдився, але він усвідомив, що варто вішати бутси на цвях.

"Я хотів би оголосити, що цього літа завершу свою кар'єру. Те, що я відчув, коли наш командний лікар робив тест на "висувний ящик" у роздягальні в Гоффенгаймі, подивився на фізіотерапевта та похитав головою, а фізіотерапевт повторив тест і теж не відчув опору – я зайшов у душ і плакав десять хвилин. У той момент я справді подумав: "Це розрив".

Коли наступного дня я пішов на МРТ і почув хорошу новину, що це все ж не розрив "хрестів", для мене було на тисячу відсотків зрозуміло, що все закінчено. Я не міг уявити нічого гіршого, ніж чекати на життя після футболу – бути незалежним, їздити у відпустки, проводити час із дітьми та водночас змушеним переживати свій третій розрив хрестоподібної зв'язки", – сказав Зюле.