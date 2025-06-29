Мілан націлився на зірку Боруссії Дортмунд

Форвард Боруссії Дортмунд Серу Гірассі потрапив у сферу інтересів Мілана.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Мілан цього літа проведе масштабну перебудову лінії атаки. Команду вже покинути Лука Йович і Теммі Ебрахам. На заміну їм "россонері" планують підписати щонайменше одного нападника.

В Мілані вважають, що Гірассі чудово підходить команді за своїми характеристиками. Проблема полягає в тому, що Боруссія Дортмунд вимагає за свого гравця 70 мільйонів євро.

Раніше Мілан хотів підписати Душана Влаховича з Ювентуса, проте "россонері" відлякали фінансові апетити гравця, який у Турині отримує 12 мільйонів євро на рік.

У поточному сезоні на рахунку Гірассі 35 голів і 9 асистів в 48 матчах за Боруссію в усіх турнірах.