Реджані підписав професійний контракт з Боруссією

Боруссія Дортмунд підписала професійний контракт з центральним захисником Лукою Реджані.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. Зазначається, що 18-річний італієць підписав довгострокову угоду.

"Я дуже, дуже щасливий. Коли я приєднався до Боруссії два роки тому, моєю мрією було грати на "Сігнал Ідуна Парк". Я продовжуватиму наполегливо тренуватися щодня, слухати тих, хто допомагає мені вдосконалюватися, і завжди викладатися на повну", – заявив Реджані.

Лука перейшов до молодіжної академії Боруссії Дортмунд із Сассуоло у лютому 2024 року. Він провів 32 матчі за команду "чорно-жовтих" U19, а також чотири рази грав за команду U23.

7 лютого 2026 року Реджані дебютував за першу команду в переможному матчі проти Вольфсбурга з рахунком 2:1. Після цього він зіграв ще чотири гри за Дортмунд і відзначився голом у ворота Аугсбурга.

