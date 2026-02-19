Українська правда
Боруссія підписала 17-річного захисника Крузейро

Олександр Булава — 19 лютого 2026, 17:39
Боруссія підписала 17-річного захисника Крузейро

Боруссія Дортмунд оголосила про перехід 17-річного захисника Крузейро Кауана Пратеса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець підписав контракт до літа 2031 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, бразильський клуб отримає за гравця 7 млн євро плюс 5 млн у вигляді можливих бонусів.

Пратес залишиться в Крузейро до кінця сезону, а влітку приєднається до німецького колективу.

Оборонець приєднався до першої команди бразильського клубу у травні 2025 року. У поточному році на його рахунку 5 матчів, в яких він відзначився голом.

Нагадаємо, напередодні Боруссія обіграла Аталанту в першому матчі плейоф Ліги чемпіонів.

