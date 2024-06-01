Боруссія — Реал: статистика, "лебедина пісня" легенд та чому Україна повинна вболівати за мадридців

1 червня відбудеться найочікуваніша подія футбольних фанатів — фінал Ліги чемпіонів. Лондонський Вемблі прийматиме протистояння дортмундської Боруссії та мадридського Реала. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Що потрібно знати про команди, чого очікувати від фіналу Ліги чемпіонів та чому хвилюватиметься вся Україна, розповідає Чемпіон.

Статистика команд у поточній кампанії

1. Реал у 18-й раз у своїй історії зіграє у фіналі Ліги чемпіонів. "Вершкові" є рекордсменами за кількістю виграних трофеїв цього турніру.

Боруссія такою статистикою похизуватися не може. "Джмелі" лише втретє гратимуть у вирішальному поєдинку ЛЧ. У 1997-му вони стали переможцями турніру, а у 2013 році поступилися Баварії.

2. Реал у поточному розіграші Ліги чемпіонів здобув 8 перемог – жодній команді не підкорилася така кількість переможних поєдинків. У Боруссії – 7. Мадридці не програвали взагалі, натомість у пасиві німців — дві поразки.

3. Щодо голів, тут теж лідер Реал. Королівський клуб забив 26 м’ячів, гравці Боруссії записали у свій актив 17.

4. Іспанці більше контролювали м'яч і робили більше точних передач. Мадридський клуб за цим показником другий у Лізі чемпіонів після Манчестер Сіті – 7065 передач, з них – 91,2% точних. Боруссія поступається багатьом: 5202 передачі та лише 82,7% доходили до партнерів.

5. Коуч Реала Карло Анчелотті вшосте вивів команду у фінал Ліги чемпіонів – це абсолютний рекорд для наставників. Чотири рази фахівець вигравав трофей: двічі – з Реалом та стільки ж разів із Міланом. Натомість головний тренер Боруссії Едін Терзич вперше зіграє у фіналі ЛЧ.

Історія протистоянь

Клуби провели 14 очних поєдинків і всі в рамках Ліги чемпіонів. Перевага на боці Реала – шість перемог при п'яти нічиїх та трьох поразках.

Український кіпер поза грою

Як стало відомо напередодні, український воротар Реала Андрій Лунін не візьме участі у фіналі Ліги чемпіонів. Хоча й він заслуговує на це навіть більше, ніж деякі його партнери. Однак, на превеликий жаль, наш кіпер підхопив грип за тиждень до надважливого поєдинку, тож не зможе допомогти своїй команді.

"Лебедина пісня" легенд

Марко Ройс та Тоні Кроос раніше оголосили про те, що завершать кар’єру.

Півзахисник Реала вже попрощався з вболівальниками на Сантьяго Бернабеу, але вони ще зможуть побачити його у грі на Євро-2024, після чого Кроос остаточно повісить бутси на цвях. Протягом своєї кар’єри він став чемпіон світу 2014 року та бронзовим призером ЧС-2010 у складі збірної Німеччини, п'ятиразовим переможцем Ліги чемпіонів з Реалом (2016-2018, 2022) та Баварією (2013). Також він шестиразовий клубний чемпіон світу, який тричі вигравав чемпіонат Німеччини (Баварія) та чотири рази — іспанську Прімеру (Реал).

Якщо в Тоні кар’єра задалася, то про Марка Ройса складно щось сказати. Він провів за Боруссію 12 сезонів, 10 років за збірну Німеччини та став справжньою легендою, попри те, що з "бундестім" нуль здобутків, а з командою — два Кубки та три Суперкубки.

На заваді його успіху ставали травми, через що він пропускав багато часу, але завжди намагався допомогти своїй команді.

Чому українцям потрібно вболівати за Реал

Все просто. І ні, це не тільки через те, що там грає Андрій Лунін. У разі перемоги "вершкових" донецький Шахтар отримає пряму путівку до Ліги чемпіонів, у разі поразки — доведеться розпочинати із кваліфікації.

Прогноз

Букмекери вже ж ставлять на Реал у цьому матчі, вважаючи Боруссію аутсайдером. Проте німецька команда вже неодноразово доводила, що може перемогти будь-якого опонента та довести зворотне. Можна бути впевненим, що команди продемонструють якісний, швидкий та цікавий футбол, адже яким ще може бути фінал? Очікуємо на видовищний матч та ім’я переможця ще одного сезону ЛЧ.

Призові переможця

Обидві команди у плей-офф Ліги чемпіонів заробили по 48,2 мільйона євро: вихід до 1/8 фіналу приніс клубам 9,6 мільйона євро, потрапляння до чвертьфіналу — 10,6 млн, до півфіналу – 12,5 мільйона євро, у фінал – 15,5 мільйонів. Переможець вирішального матчу отримає ще 4,5 мільйона євро. Команда, яка здобуде трофей, загалом за турнір заробить 100,9 мільйонів євро.