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Німецький гранд відмовився від ідеї підписання Зінченка

Олексій Мурзак — 1 лютого 2025, 18:33
Німецький гранд відмовився від ідеї підписання Зінченка
Олександр Зінченко
Getty Images

Захисник Арсенала та збірної України Олександр Зінченко більше не є пріоритетом для дортмундської Борусіїї.

Про це повідомив журналіст Патрік Бергер.

Наразі німецький клуб близький до підписання талановитого шведського лівого захисника Норшелланна Даніеля Свенссона.

Повідомляється, що захисник має приєднатися до "джмелів" на правах оренди з опцією викупу. З футболістом вже досягнуто принципової домовленості, тож тепер швед чекає на дозвіл від клубу, щоб вилетіти до Німеччини.

У поточному сезоні Свенссон відіграв усі 17 матчів чемпіонату за Норшелланн, а в жовтні дебютував за національну збірну Швеції.

Раніше повідомлялося, що Арсенал не планує робити знижку на українця Олександра Зінченка, якого хоче продати.

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