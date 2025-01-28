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Арсенал не збирається робити знижку на Зінченка, якого хочуть придбати Атлетико та Боруссія

Олексій Мурзак — 28 січня 2025, 16:52
Арсенал не збирається робити знижку на Зінченка, якого хочуть придбати Атлетико та Боруссія
Олександр Зінченко
Getty Images

Арсенал не планує робити знижку на українця Олександра Зінченка, якого хоче продати.

Про це інформує The Athletic.

За інформацією джерела, лондонський клуб хоче виручити за гравця не менше 20 млн євро, адже хоче збалансувати фінансову ситуацію та придбати форварда.

Додаткові гроші потрібні Арсеналу на підписання гравця атаки після травм Букайо Сака та Габріеля Жезуса.

Раніше повідомлялося, що Арсенал встановив на захисника Олександра Зінченка ціну у розмірі 20 млн євро, однак Атлетико, який цікавиться гравцем, упевнений, що з "канонірами" вийде домовитися за меншу суму.

Зазначимо, Атлетико та дортмундська Боруссія залишаються зацікавленими у трансфері гравця гравця збірної України.

У нинішньому сезоні Зінченко не має стабільного ігрового часу, втративши місце в основному складі через травми. Через це українець зіграв тільки у 13 матчах, назбиравши у сумі всього 408 хвилин.

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