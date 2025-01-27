Атлетико та Боруссія Дортмунд не відмовилися від ідеї підписати Зінченка

Атлетико та дортмундська Боруссія залишаються зацікавленими у трансфері гравця Арсенала Олександра Зінченка.

Про це повідомляє Sky Sports.

Згідно з джерелом, "каноніри" відкрити до продажу 28-річного українця, у якого залишилося півтора роки за чинним контрактом з лондонським клубом.

Вважається, що Арсенал має хорошу глибину на позиції лівого захисника, де розкрився Майлз Льюїс-Скеллі та гравє Ріккардо Калафіорі.

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До того ж, там є ще Кіран Тірні, чий контракт завершиться наступного літа. Цим хоче скористатися Селтік, який планує повернути 27-річного шотландця на батьківщину.

У нинішньому сезоні Зінченко не має стабільного ігрового часу, втративши місце в основному складі через травми. Через це українець зіграв тільки у 13 матчах, назбиравши у сумі всього 408 хвилин.

Нагадаємо, що один з потенційно майбутніх клубів Олександра Зінченка зіграє з Шахтарем у восьмому турі Ліги чемпіонів. Визначилися арбітри, які працюватимуть у цьому поєдинку.