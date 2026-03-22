Легенда Боруссії Дортмунд залишив посаду спортивного директора у клубі

Дортмундська Боруссія та спортивний директор клубу Себастьян Кель за спільною згодою домовилися про припинення співпраці.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

ℹ️ Borussia Dortmund und Sportdirektor Sebastian Kehl haben sich gemeinsam auf das Ende der Zusammenarbeit verständigt.



Wir bedanken uns für Sebastians Einsatz, seine Identifikation und seine Erfolge und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute!



— Borussia Dortmund (@BVB) March 22, 2026

"Ми дякуємо Себастьяну за його відданість справі, прихильність до команди та досягнення і бажаємо йому всього найкращого в майбутньому!", – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, Кель працював у структурі дортмундців з 1 червня 2018 року на посаді керівника відділу ліцензійних гравців, а 1 липня 2022 року замінив Міхаеля Цорка на посаді спортивного директора.

Під час ігрової кар'єри Себастьян виступав за "джмілів" з 2002 по 2015 рік, зігравши близько 274 матчів та відзначившисть 20 голами.

Кель тричі ставав чемпіоном Бундесліги (у сезонах 2001/02, 2010/11, 2011/12), здобув Кубок Німеччини (2012) та три Суперкубки Німеччини (2008, 2013, 2014), а також доходив до фіналів Кубку УЄФА (2002) та Ліги чемпіонів (2013).

Нагадаємо, напередодні 32-річний капітан Боруссії Емре Джан продовжив свій контракт з клубом до 30 червня 2027 року. Наразі півзахисник відновлюється після розриву хрестоподібної зв'язки лівого коліна, якої він зазнав у програному матчі 24-го туру Бундесліги проти Баварії (2:3).