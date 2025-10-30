Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Боруссія Дортмунд готова позбутись одного зі своїх півзахисників вже цієї зими

Володимир Максименко — 30 жовтня 2025, 13:49
Саліх Озджан
Саліх Озджан
instagram.com/salihoezcan

Боруссія Дортмунд не розраховує на Саліха Озджана та готова розглянути пропозиції щодо турецького футболіста. 

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Контракт 27-річного гравця спливає влітку 2026 року, а вже взимку він зможе підписати попередню угоду з будь-яким іншим клубом.

У Боруссії не планують продовжувати співпрацю з Озджаном та готові відпустити турка, за умови надходження доброї пропозиції.

Цього сезону Озджан зіграв 4 матчі у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Раніше повідомлялось, що Джоб Беллінгем розчарувався у своєму становищі в Боруссії Дортмунд.

Боруссія Дортмунд Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Футбольні трансфери Саліх Озджан

Боруссія Дортмунд

Боруссія Дортмунд у серії пенальті здолала Айнтрахт у Кубку Німеччини
Боруссія Дортмунд працює над підписанням трансферної мети Шахтаря
Барселона переїхала Олімпіакос, ПСВ забив 6 голів Наполі, перемога ПСЖ та поразка Бенфіки у 3 турі Ліги чемпіонів
ПСЖ Забарного зіграє з Баєром, Барселона прийматиме Олімпіакос Яремчука у 3-му турі Ліги чемпіонів
Не мій проєкт, – Клопп розповів, чому відмовився очолити Манчестер Юнайтед

Останні новини