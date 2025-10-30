Боруссія Дортмунд готова позбутись одного зі своїх півзахисників вже цієї зими
Саліх Озджан
instagram.com/salihoezcan
Боруссія Дортмунд не розраховує на Саліха Озджана та готова розглянути пропозиції щодо турецького футболіста.
Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.
Контракт 27-річного гравця спливає влітку 2026 року, а вже взимку він зможе підписати попередню угоду з будь-яким іншим клубом.
У Боруссії не планують продовжувати співпрацю з Озджаном та готові відпустити турка, за умови надходження доброї пропозиції.
Цього сезону Озджан зіграв 4 матчі у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.
