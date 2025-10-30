Боруссія Дортмунд готова позбутись одного зі своїх півзахисників вже цієї зими

Боруссія Дортмунд не розраховує на Саліха Озджана та готова розглянути пропозиції щодо турецького футболіста.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Контракт 27-річного гравця спливає влітку 2026 року, а вже взимку він зможе підписати попередню угоду з будь-яким іншим клубом.

🚨⚫️🟡 Salih #Özcan may be allowed to leave Borussia Dortmund as early as this winter if a suitable offer comes in. His contract with #BVB expires in the summer and is not expected to be renewed.



There are many enquiries for the 27 y/o midfielder, who is behaving in an exemplary… pic.twitter.com/nUxQ6NBhzS — Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 30, 2025

У Боруссії не планують продовжувати співпрацю з Озджаном та готові відпустити турка, за умови надходження доброї пропозиції.

Цього сезону Озджан зіграв 4 матчі у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

