Боруссія узгодила контракт з екстренером Баварії

Дортмундська Боруссія досягла згоди з Ніко Ковачем щодо умов особистого контракту. Хорватський фахівець повинен замінить Нурі Шахіну на посаді головного тренера.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Контракт 53-річного тренера буде розрахований до літа 2026 року. Фінансові деталі невідомі.

Останнім клубом Ковача був Вольфсбург. До цього він очолював Монако, Баварію, Айнтрахт та збірну Хорватії.

Нагадаємо, Шахін очолив Боруссію влітку 2024 року. Під його керівництвом команда зіграла 27 матчів, в яких здобула 12 перемог, зазнала 11 поразок, а ще чотири поєдинки було зіграно внічию.

Наразі виконує обов'язки головного тренера австрієць Майк Тульберг, з яким Дортмунд обіграв донецький Шахтар у 8 турі Ліги чемпіонів.