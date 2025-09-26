Баварія з дублем Кейна розгромила Вердер у 5 турі Бундесліги

Мюнхенська Баварія у стартовому матчі 5 туру Бундесліги вдома обіграла бременський Вердер.

Зустріч завершилась з рахунком 4:0. Дублем у складі мюнхенців відзначився Гаррі Кейн, для якого це були 99-й та 100-й гол за Баварію. Цієї позначки він досягнув за 104 поєдинки.

Баварія здобула свою п'яту перемогу в п'яти матчах. Мюнхенці з 15 балами в активі очолюють турнірну таблицю чемпіонату. Вердер залишився на 14-й позиції з 4 очками.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

5 тур, 26 вересня

Баварія – Вердер 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 22 Діас, 2:0 – 45 Кейн (пен), 3:0 – 65 Кейн, 4:0 – 88 Лаймер

Напередодні повідомлялося, що Баварія зацікавлена в підписанні форварда Ювентуса та збірної Сербії Душана Влаховича.