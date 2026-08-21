Двічі втрачав свідомість під час матчів Баварії: Мусіала пропустить Суперкубок Німеччини – ЗМІ

Атакувальний півзахисник мюнхенської Баварії Джамал Мусіала не допоможе команді у матчі за Суперкубок Німеччини проти дортмундської Боруссії.

Про це повідомляє Sky Sport.

Поєдинок за трофей запланований на суботу, 22 серпня, та розпочнеться о 21:30 (за київським часом).

Головний тренер мюнхенців Венсан Компані не зможе розраховувати на свого талановитого футболіста збірної Німеччини. Мусіала має пропустити зустріч через проблеми зі здоров'ям.

Раніше Джамал знепритомнів у двох поєдинках Баварії поспіль. Вперше неприємний момент стався 15 серпня у спарингу проти РБ Лейпциг (перемога – 3:1), а вдруге – 18 серпня у грі проти Гайденгайма (звитяга – 4:2). Згодом зірковий гравець пояснив, чому втрачав свідомість під час ігор.

Нагадаємо, на початку липня Мусіала, який виступає за першу команду "баварців" із літа 2020-го, переніс планову операцію через наслідки серйозної травми ноги, яку він отримав влітку 2025 року. Загалом за головну команду Баварії вже провів 231 поєдинок (69 голів та 45 асистів) та завоював 13 титулів.