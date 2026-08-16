Боруссія Дортмунд домовилися про трансфер одного з ключових півзахисників ПСВ

Боруссія Дортмунд підпише півзахисника ПСВ Джоуї Вермана.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, сторони вже домовилися щодо трансферу, сума його складе 21,5 млн євро. Контракт буде розрахований на 5 років.

Верман перейшов до ПСВ з Геренвена за 6 млн євро у січні 2022-го. Загалом на його рахунку 31 гол і 67 асистів в 198 іграх за ПСВ.

Напередодні повідомлялося, що півзахисник Боруссії Дортмунд і збірної Німеччини Фелікс Нмеча може продовжити кар'єру в англійському Ньюкаслі.

На початку серпня "джмелі" за 32 мільйони євро підписали грецького тінейджера.