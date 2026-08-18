Боруссія Дортмунд підписала хавбека ПСВ

Центральний півзахисник ПСВ Ейндховен і збірної Нідерландів Джої Верман став гравцем Боруссії Дортмунд.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Контракт із 27-річним хавбеком розрахований на п'ять років – до кінця червня 2031 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 22 мільйони євро.

За ПСВ Верман виступав з січня 2022 року. На його рахунку 31 гол і 67 асистів в 198 іграх за клуб із Ейндховена.

На рахунку Вермана 1 гол у 17 матчах за збірну Нідерландів. Він дебютував за національну команду в 2023 році, востаннє викликався на Євро-2024.

Нагадаємо, на початку серпня Боруссія Дортмунд підписала атакувального хавбека Генка та збірної Греції Константіноса Карецаса.