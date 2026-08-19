Це трагедія: у Баварії знали про проблеми Мусіали зі здоров'ям

Почесний президент Баварії Улі Хенесс висловився про ситуацію навколо півзахисника мюнхенців Джамала Мусіали.

Його слова передає Sky Sport.

Реклама:

Під час передсезонних товариських матчів футболіст двічі за чотири дні втрачав свідомість безпосередньо під час гри. Функціонер заявив, що клуб знав про проблеми гравця зі здоров'ям, але не вважав їх серйозними.

"Ми вже деякий час усвідомлювали проблеми. Але минулими вихідними проти Лейпцига це сталося вперше на полі та було помітно всім. Ми думали, що якщо це не повториться так швидко, то ліки, які він приймає, допоможуть. Але коли це сталося знову через чотири дні, так само, я був приголомшений. Ми очікували всього, але не такого накопичення проблем. Це трагедія, особливо для Джамала", – заявив Хенесс.

Зазначимо, що в Мусіали діагностували тимчасові короткочасні абсанси, викликані неврологічною дисфункцією. Сам футболіст заявив, що цей стан піддається лікуванню та не загрожує життю.

Нагадаємо, що 23-річний Джамал є вихованцем Баварії. За мюнхенців він зіграв 231 матч, у яких забив 69 голів і віддав 45 асистів.