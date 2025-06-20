ПСЖ сенсаційно програв Ботафого у другому турі клубного ЧС

У ніч з 19 на 20 червня відбулись матчі другого туру клубного чемпіонату світу.

Мадридський Атлетико впевнено переграв Сіетл Саундерс завдяки дублю Барріоса. У другому таймі представник МЛС намагався повернутись у гру, але не зміг бодай ще раз пробити оборону суперників.

В іншому матчі Парі Сен-Жермен за абсолютної ігрової переваги примудрився програти Ботафого. Єдиний гол в матчі записав на свій рахунок Ігор Жезус – це був один з чотирьох ударів у бік воріт суперників від бразильського клубу.

Клубний чемпіонат світу

2 тур, 20 червня

Група B

Сіетл Саундерс – Атлетико 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – Барріос, 11, 0:2 – Вітсель, 47, 1:2 – Руснак, 50, 1:3 – Барріос, 55

ПСЖ – Ботафого 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Ігор Жезус, 36

За підсумками двох матчів першу сходинку в групі посідає Ботафого – шість очок, а ПСЖ та Атлетико мають по три залікові бали.

Напередодні завершився матч між Інтером Маямі та Порту, перемогу в якому здобув американський клуб завдяки голу Ліонеля Мессі.