ПСЖ поставив на паузу переговори щодо Забарного

ПСЖ вирішив поставити на паузу переговори з Борнмутом щодо трансферу центрального захисника збірної України Іллі Забарного.

Про це повідомляє Paris Team.

Сторони не змогли досягти домовленості щодо суми трансферу: ПСЖ пропонує 55 мільйонів євро включно з бонусами, Борнмут вимагає 70 мільйонів і не хоче йти на поступки.

Наразі ПСЖ зосереджений на виступах на клубному чемпіонаті світу, і тому поставив переговори з Борнмутом на паузу.

Переговорний процес може відновитися не раніше кінця червня. ПСЖ планує зробити ще одну пропозицію Борнмуту, і, якщо вона буде відхилена, то переговори будуть припинені остаточно.

Забарний перейшов у Борнмут у січні 2023 року з київського Динамо за 22,7 млн євро. У сезоні 2024/25 в його активі 39 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився гольовою передачею.