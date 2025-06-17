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ПСЖ поставив на паузу переговори щодо Забарного

Олег Дідух — 17 червня 2025, 16:41
ПСЖ поставив на паузу переговори щодо Забарного
Ілля Забарний
ФК Борнмут

ПСЖ вирішив поставити на паузу переговори з Борнмутом щодо трансферу центрального захисника збірної України Іллі Забарного.

Про це повідомляє Paris Team.

Сторони не змогли досягти домовленості щодо суми трансферу: ПСЖ пропонує 55 мільйонів євро включно з бонусами, Борнмут вимагає 70 мільйонів і не хоче йти на поступки.

Наразі ПСЖ зосереджений на виступах на клубному чемпіонаті світу, і тому поставив переговори з Борнмутом на паузу.

Переговорний процес може відновитися не раніше кінця червня. ПСЖ планує зробити ще одну пропозицію Борнмуту, і, якщо вона буде відхилена, то переговори будуть припинені остаточно.

Забарний перейшов у Борнмут у січні 2023 року з київського Динамо за 22,7 млн євро. У сезоні 2024/25 в його активі 39 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився гольовою передачею.

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