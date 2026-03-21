Це божевілля: Каррік жорстко розкритикував суддю після матчу МЮ проти Борнмута

Денис Іваненко — 21 березня 2026, 09:04
Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік висловився про матч 31 туру АПЛ, у якому "червоні дияволи" зіграли внічию з Борнмутом (2:2).

Його слова передає BBC.

Англійський фахівець залишився незадоволений результатом. Він вважає, що його підопічні заслужили на перемогу й окремо прокоментував роботу суддівської бригади.

"Я розчарований – ми створили достатньо моментів і мали достатньо можливостей протягом матчу. Була чудова нагода повести з рахунком 2:0, але на нашу користь призначили лише один пенальті, а інший – ні. Насправді це були абсолютно однакові ситуації – затримка обома руками. Суддя помилився в одному з епізодів, тож не знаю, в якому саме, але другий пенальті нам не призначили. Я вважаю, що обидва епізоди – це пенальті, і це був ключовий момент гри, після якого все перетворилося на хаос.

Це був дуже важливий епізод, і я не розумію, як можна призначити один пенальті та не призначити інший – це божевілля. Це настільки очевидно, наскільки взагалі може бути – ти вже призначив один пенальті, тож не призначити інший… Якщо він вважає перший пенальті правильним, тоді другий також має бути. Я не розумію, як його можна було не поставити. А потім стався гол Борнмута – і після цього почався хаос", – сказав Каррік.

Також тренер манкуніанців піддав сумніву вилучення Гаррі Магвайра, після фолу якого призначили пенальті. Він вважає, що рефері в той момент уже не контролював гру, що вплинуло на результат врешті-решт.

"Чи суворим було вилучення Магвайра? Можливо. У той момент вже панував хаос, тож рішення ухвалювалися в різні боки. Якби нам раніше призначили другий пенальті, тоді цього вилучення могло б не статися. Треба віддати належне Борнмуту за їхню гру – дуже енергійну, позитивну й таку, що постійно тримає тебе в напрузі.

Граючи вдесятьох так довго та змушені робити заміни, хлопці з лави запасних, які дограли матч, показали себе дуже добре. Я радий, що ми впоралися з останніми хвилинами, які могли бути дуже складними, але ми добре з цим справилися. Щодо паузи перед наступною грою: як є, так і є. Це не проблема. Хлопці роз'їжджаються, і через міжнародну паузу це відчувається сильніше, але ми будемо готові до матчу з Лідсом, коли він настане", – підсумував Каррік.

Зазначимо, що наразі Манчестер Юнайтед розташовується на третій сходинці в турнірній таблиці АПЛ. "Червоні дияволи" на чотири залікові бали випереджають Астон Віллу, яка йде четвертою.

