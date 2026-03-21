Манчестер Юнайтед у меншості зіграв унічию з Борнмут у 31 турі АПЛ

У п'ятницю, 20 березня, був зіграний стартовий матч 31 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Борнмут вдома приймав Манчестер Юнайтед.

Зустріч завершилась внічию, з рахунком 2:2.

Гості вийшли вперед після голу Бруну Фернандеша, який реалізував пенальті. "Вишні" майже одразу змогли відновити рівновагу після влучного удару Раяна Крісті.

МЮ знову вперед вивів Гаррі Магвайр, який першим у воротарському майданчику зорієнтувався після подачі з кутового. Проте вже через декілька хвилин Магвайр сфолив на Стюарті Еттвеллі, який вривався у штрафну манкуніанців. Рефері трактував епізод, як фол останньої надії та вилучив захисника, призначивши одинадцятиметровий.

Пенальті впевного реалізував Елі Крупі, який встановив остаточний рахунок у поєдинку.

Чемпіонат Англії – АПЛ

31 тур, 20 березня

Манчестер Юнайтед – Борнмут 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 61 Фернандеш (пен), 1:1 – 67 Крісті, 1:2 – 71 Хілл (автогол), 2:2 – 81 Крупі (пен)

