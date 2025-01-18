Борнмут із Забарним розгромив Ньюкасл: відеоогляд матчу АПЛ
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Борнмут, за який виступає український захисник Ілля Забарний, здобув розгромну перемогу над Ньюкаслом у межах 22 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Українець відіграв повний матч, який став для нього 22-м у нинішньому сезоні АПЛ. Забарний здійснив 9 відборів, заблокував один удар, а також виявився сильнішим у 100% дуелей з нападниками "сорок" (2/2).
Огляд поєдинку
Чемпіонат Англії – АПЛ
22 тур, 18 січня
Ньюкасл – Борнмут 1:4 (1:2)
Голи: 0:1 – 6 Клюйверт, 1:1 – 25 Бруно, 1:2 – 44 Клюйверт, 1:3 – 90+2 Клюйверт, 1:4 – 90+6 Керкез
Раніше повідомлялося, що Ілля Забарний не має наміру приєднуватися до ПСЖ через потенційним конфліктом з російським воротарем парижан Матвієм Сафоновим.