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Борнмут із Забарним розгромив Ньюкасл: відеоогляд матчу АПЛ

Станіслав Лисак — 18 січня 2025, 20:45
Борнмут із Забарним розгромив Ньюкасл: відеоогляд матчу АПЛ
Getty Images

Борнмут, за який виступає український захисник Ілля Забарний, здобув розгромну перемогу над Ньюкаслом у межах 22 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Українець відіграв повний матч, який став для нього 22-м у нинішньому сезоні АПЛ. Забарний здійснив 9 відборів, заблокував один удар, а також виявився сильнішим у 100% дуелей з нападниками "сорок" (2/2).

Огляд поєдинку

Чемпіонат Англії – АПЛ
22 тур, 18 січня

Ньюкасл – Борнмут 1:4 (1:2)

Голи: 0:1 – 6 Клюйверт, 1:1 – 25 Бруно, 1:2 – 44 Клюйверт, 1:3 – 90+2 Клюйверт, 1:4 – 90+6 Керкез

Раніше повідомлялося, що Ілля Забарний не має наміру приєднуватися до ПСЖ через потенційним конфліктом з російським воротарем парижан Матвієм Сафоновим.

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