Борнмут із Забарним розгромив Ньюкасл у 22 турі АПЛ

У суботу, 18 січня, відбулися матчі 22 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

У стартовому поєдинку дня Борнмут на виїзді обіграв Ньюкасл з рахунком 3:1. Хеттриком у складі "вишень" відзначився Джастін Клюйверт, ще один гол в активі Мілоша Керкеза.

Зазначимо, що український захисник Ілля Забарний відіграв повний матч. Для оборонця це була 22 гра у поточному сезоні АПЛ.

Чемпіонат Англії – АПЛ

22 тур, 18 січня

Ньюкасл - Борнмут 1:4 (1:2)

Голи: 0:1 – 6 Клюйверт, 1:1 – 25 Бруно, 1:2 – 44 Клюйверт, 1:3 – 90+2 Клюйверт, 1:4 – 90+6 Керкез

Сьогодні відбудеться ще чотири матчі:

17:00 Брентфорд - Ліверпуль

17:00 Вест Гем - Крістал Пелас

17:00 Лестер - Фулгем

19:30 Арсенал - Астон Вілла

Зазначимо, що один з клубів АПЛ проявляє інтерес до півзахисника Динамо Київ.