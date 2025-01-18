Борнмут із Забарним розгромив Ньюкасл у 22 турі АПЛ
У суботу, 18 січня, відбулися матчі 22 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
У стартовому поєдинку дня Борнмут на виїзді обіграв Ньюкасл з рахунком 3:1. Хеттриком у складі "вишень" відзначився Джастін Клюйверт, ще один гол в активі Мілоша Керкеза.
Зазначимо, що український захисник Ілля Забарний відіграв повний матч. Для оборонця це була 22 гра у поточному сезоні АПЛ.
Чемпіонат Англії – АПЛ
22 тур, 18 січня
Ньюкасл - Борнмут 1:4 (1:2)
Голи: 0:1 – 6 Клюйверт, 1:1 – 25 Бруно, 1:2 – 44 Клюйверт, 1:3 – 90+2 Клюйверт, 1:4 – 90+6 Керкез
Сьогодні відбудеться ще чотири матчі:
17:00 Брентфорд - Ліверпуль
17:00 Вест Гем - Крістал Пелас
17:00 Лестер - Фулгем
19:30 Арсенал - Астон Вілла
Зазначимо, що один з клубів АПЛ проявляє інтерес до півзахисника Динамо Київ.