Не втратили грошей: у Трабзонспорі пояснили, чому продали Сікана

Президент Трабзонспора Ертугрул Доган пояснив, чому турецький клуб вирішив попрощатись із 24-річним українським форвардом Данилом Сіканом.

Його слова наводить Kadirga.

Власник розповів, що головний тренер Фатіх Текке не бачив українця у складі своєї команди, тому було здійснено продаж футболіста збірної України. Доган додав, що Трабзонспор не втратив у фінансовому плані.

"Сікан – гравець, характер якого ми всі дуже любили. Протягом свого перебування тут він працював дисципліновано. Але у футболі таке трапляється. Фатіх Текке не розглядав його у складі. Все закінчилося так, що ми не втратили грошей. Бажаємо йому удачі", – заявив президент турецького колективу.

Нагадаємо, що 21 січня 2026 року Сікан став гравцем Андерлехта. Бельгійський клуб уклав контракт із Данилом до кінця червня 2030 року. У новій команді українець виступатиме під 14-м ігровим номером.

До слова, у Туреччині Сікан відіграв 34 матчі у футболці Трабзонспора, у яких відзначився 7 голами та 3 асистами. Форвард виступав за турецький клуб із січня 2025-го, коли перейшов із донецького Шахтаря.

Тепер у складі Трабзонспора залишились два українські легіонери – Олександр Зубков та Арсеній Батагов. Хоча останнім гравцем активно цікавляться інші європейські команди. Однак турки блокують усі пропозиції по українському захиснику.