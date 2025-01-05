Легенда Баварії може купити Бордо
Олівер Кан
ESPN
Легенда Баварії Олівер Кан веде переговори щодо купівлі французького Бордо.
Про це повідомляє ESPN.
Німець в телефонному режимі поспілкувався з президентом "жирондинців" Жераром Лопесом.
Віцепрезидент Бордо Арно де Карлі. Функціонер заявив, що колишній гендиректор Баварії встановив прямий контакт з керівництвом команди.
Зазначимо, що Бордо є шестиразовим чемпіоном Франції, проте зараз через фінансові проблеми грає у четвертому дивізіоні країни.
Окрім того, кольори клубу з 2022 по 2024 рік захищав ексфутболіст Дніпра-1 Данило Ігнатенко.
Раніше повідомлялось, що Кан може стати генеральним директором саудівського клубу.