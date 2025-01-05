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Легенда Баварії може купити Бордо

Володимир Максименко — 5 січня 2025, 23:26
Легенда Баварії може купити Бордо
Олівер Кан
ESPN

Легенда Баварії Олівер Кан веде переговори щодо купівлі французького Бордо.

Про це повідомляє ESPN.

Німець в телефонному режимі поспілкувався з президентом "жирондинців" Жераром Лопесом.

Віцепрезидент Бордо Арно де Карлі. Функціонер заявив, що колишній гендиректор Баварії встановив прямий контакт з керівництвом команди.

Зазначимо, що Бордо є шестиразовим чемпіоном Франції, проте зараз через фінансові проблеми грає у четвертому дивізіоні країни.

Окрім того, кольори клубу з 2022 по 2024 рік захищав ексфутболіст Дніпра-1 Данило Ігнатенко.

Раніше повідомлялось, що Кан може стати генеральним директором саудівського клубу.

Бордо Олівер Кан

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