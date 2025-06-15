Гаттузо очолив збірну Італії

Федерація футболу Італії (FIGC) оголосила про призначення Дженнаро Гаттузо на посаду головного тренера національної збірної.

Про це повідомляє пресслужба FIGC.

Термін дії угоди з 47-річним фахівцем не називається. Офіційна презентація Гаттузо в якості головного тренера збірної Італії відбудеться в четвер, 19 червня. На посаді головного тренера збірної Італії Гаттузо замінив Лучано Спаллетті, який очолював команду з літа 2023 року.

Причиною звільнення Спаллетті стала розгромона поразка 0:3 від Норвегії в першому матчі відбору до ЧС-2026.

Попереднім місцем роботи Гаттузо був хорватський Хайдук, який він покинув на початку червня. Також працював із Сьоном, Палермо, Крітом, Пізою, Міланом, Наполі, Валенсією та Марселем.

У якості гравця Гаттузо провів 73 матчі та забив 1 гол за збірну Італії в період з 2000 до 2010 року. В 2006 році став із командою чемпіоном світу.