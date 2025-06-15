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Гаттузо очолив збірну Італії

Олег Дідух — 15 червня 2025, 16:48
Гаттузо очолив збірну Італії
Дженнаро Гаттузо
ФК Хайдук

Федерація футболу Італії (FIGC) оголосила про призначення Дженнаро Гаттузо на посаду головного тренера національної збірної.

Про це повідомляє пресслужба FIGC.

Термін дії угоди з 47-річним фахівцем не називається. Офіційна презентація Гаттузо в якості головного тренера збірної Італії відбудеться в четвер, 19 червня. На посаді головного тренера збірної Італії Гаттузо замінив Лучано Спаллетті, який очолював команду з літа 2023 року.

Причиною звільнення Спаллетті стала розгромона поразка 0:3 від Норвегії в першому матчі відбору до ЧС-2026.

Попереднім місцем роботи Гаттузо був хорватський Хайдук, який він покинув на початку червня. Також працював із Сьоном, Палермо, Крітом, Пізою, Міланом, Наполі, Валенсією та Марселем.

У якості гравця Гаттузо провів 73 матчі та забив 1 гол за збірну Італії в період з 2000 до 2010 року. В 2006 році став із командою чемпіоном світу.

Збірна Італії з футболу Дженнаро Гаттузо

Дженнаро Гаттузо

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