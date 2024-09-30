Буффон одружився на телеведучій після девʼяти років стосунків

Легендарний голкіпер Італії Джанлуїджі Буффон та його кохана Іларія Д'Аміко одружилися в Тоскані.

На святкуванні було 250 гостей, серед яких колишні партнери по Ювентусу Джорджо К'єлліні, Леонардо Бонуччі та Андреа Барцальї, а також інші селебріті – Тім Бертон, Моніка Белуччі і тд.

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Пара разом з 2014 року, але Буффон зробив пропозицію ще у 2017. Весь цей час закохані чекали на завершення кар'єри Джанлуїджі. В свою чергу 51-річна Іларія залишила роботу на Sky Sport Italia у 2018.

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Легендарний голкіпер збірної Італії офіційно завершив свою футбольну кар'єру 2 серпня 2023 року у віці 45 років.

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Нагадаємо, що це вже другий шлюб Буффона. Його першою дружиною була чеська модель Альона Шередова, від якої в голкіпера є двоє дітей.