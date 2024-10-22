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Легендарний італійський захисник розпочав тренерську кар’єру

Олег Дідух — 22 жовтня, 14:34
Легендарний італійський захисник розпочав тренерську кар’єру
Леонардо Бонуччі
Getty Images

Легендарний у недавньому минулому італійський захисник Леонардо Бонуччі розпочав свою тренерську кар’єру.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Недавно Бонуччі завершив навчання на тренерських курсах у Коверчано і отримав диплом. Зразу після цього 37-рінчий захисник отримаю свою першу роботу: він увійшов до тренерського штабу молодіжної збірної Італії U-20. Очолює команду колишній форвард Лаціо Бернардо Корраді.

Кар’єру гравця Бонуччі завершив лише в травні поточного року. Останнім клубом ветерана був турецький Фенербахче.

Також виступав за Інтер, Тревізо, Пізу, Барі, Ювентус, Мілан та Уніон Берлін. Провів 121 матч і забив 8 голів за збірну Італії, з якою виграв Євро-2020.

Раніше повідомлялося, що на тренерські курси записався Андрес Іньєста.

Леонардо Бонуччі

Леонардо Бонуччі

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