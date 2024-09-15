Бондаренко – про хеттрик у ворота Карпат: Це частина роботи

Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко заявив, що хеттрик у ворота львівських Карпат – це лише частина роботи, не більше.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Щасливі перемогти, щасливий повернутися на Арену-Львів, щасливий, що зробив хеттрик, але це таке, це частина роботи. Я вдячний партнерам, Дмитру Криськіву, Георгію Судакову та Олександру Зубкову, без них не було б цих голів. Не люблю говорити про голи, бо сьогодні забив я, а завтра хтось інший, але я щасливий, бо не всі знають, скільки для такого потрібно працювати та тренуватися.

При всій повазі до Карпат, але в таких матчах все залежить від нас, якщо ми на 100% сконцентровані, будемо вигравати дуелі, і все буде виходити, то все залежатиме від нас", – сказав футболіст.