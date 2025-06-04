Відчуваю гордість та велику відповідальність: Бондаренко – про виклик у збірну України
Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко прокоментував виклик у збірну України на товариський турнір у Канаді.
Цитує гравця УАФ.
"Сергій Станіславович викликав мене вперше, тому я дуже зрадів. Наразі відчуваю гордість та велику відповідальність. Попри кінець сезону, я думаю, що будь-який футболіст готовий їхати до збірної незалежно від свого психологічного чи фізичного стану. Я не виняток.
Чесно кажучи, після перельоту організм трошки в шоці. Але в нас є кілька днів, щоб прийти до тями. Думаю, що все буде добре. Щодо канадського футболу, я знаю, що у Торонто грає кілька зірок, наприклад Франческо Бернардескі, і знаю, що тут проживає велика українська діаспора. Тож чекаємо на неймовірну підтримку", – розповів Бондаренко.
Хавбек наразі ще не зіграв жодного матчу за національну команду.
Напередодні головний тренер Сергій Ребров визначився з заявкою команди на червневий турнір у Торонто, де українці гратимуть проти Канади та Нової Зеландії. З повним розкладом матчів збірної України можна ознайомитись ТУТ.