Відчуваю гордість та велику відповідальність: Бондаренко – про виклик у збірну України

Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко прокоментував виклик у збірну України на товариський турнір у Канаді.

Цитує гравця УАФ.

"Сергій Станіславович викликав мене вперше, тому я дуже зрадів. Наразі відчуваю гордість та велику відповідальність. Попри кінець сезону, я думаю, що будь-який футболіст готовий їхати до збірної незалежно від свого психологічного чи фізичного стану. Я не виняток.

Чесно кажучи, після перельоту організм трошки в шоці. Але в нас є кілька днів, щоб прийти до тями. Думаю, що все буде добре. Щодо канадського футболу, я знаю, що у Торонто грає кілька зірок, наприклад Франческо Бернардескі, і знаю, що тут проживає велика українська діаспора. Тож чекаємо на неймовірну підтримку", – розповів Бондаренко.