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Відчуваю гордість та велику відповідальність: Бондаренко – про виклик у збірну України

Олександр Булава — 4 червня 2025, 16:18
Відчуваю гордість та велику відповідальність: Бондаренко – про виклик у збірну України
Артем Бондаренко
УАФ

Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко прокоментував виклик у збірну України на товариський турнір у Канаді.

Цитує гравця УАФ.

"Сергій Станіславович викликав мене вперше, тому я дуже зрадів. Наразі відчуваю гордість та велику відповідальність. Попри кінець сезону, я думаю, що будь-який футболіст готовий їхати до збірної незалежно від свого психологічного чи фізичного стану. Я не виняток.

Чесно кажучи, після перельоту організм трошки в шоці. Але в нас є кілька днів, щоб прийти до тями. Думаю, що все буде добре. Щодо канадського футболу, я знаю, що у Торонто грає кілька зірок, наприклад Франческо Бернардескі, і знаю, що тут проживає велика українська діаспора. Тож чекаємо на неймовірну підтримку", – розповів Бондаренко.

Хавбек наразі ще не зіграв жодного матчу за національну команду.

Напередодні головний тренер Сергій Ребров визначився з заявкою команди на червневий турнір у Торонто, де українці гратимуть проти Канади та Нової Зеландії. З повним розкладом матчів збірної України можна ознайомитись ТУТ.

Збірна України з футболу Артем Бондаренко

Артем Бондаренко

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